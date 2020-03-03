Лукашенко намекнул, что Россия манипулирует Белоруссией с помощью нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия добивается выгодных для себя решений Минска под угрозой лишения нефти. Об этом сообщает «БелТа».

По словам белорусского лидера, Россия, в числе других стран, «при помощи вентиля на нефтяной трубе» склоняет Минск к выгодным для себя решениям.

«Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик. Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений», — заявил президент.

В качестве решения данной проблемы Лукашенко видит поиск альтернативных поставщиков. По его мнению, в случае диверсификации, Белоруссия станет более независимой в своей политике.

Однако президент подчеркнул, что не собирается полностью отказываться от российской нефти. Он предполагает закупать в России 50-60% сырья, а недостающую долю получать через Балтику и Одессу.

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