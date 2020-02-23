Российские путешественники рассказали, сколько денег тратят на поездки
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Российские туристы рассказали, сколько денег они тратят на путешествия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос онлайн-сервиса Aviasales.
Опрос проводился среди пяти тысяч пользователей.
Так, 33% откладывают четверть зарплаты, чтобы отравится в путешествие по России или заграницу.
Еще 28% опрошенных рассказали, что копят на отпуск, откладывая минимум половину зарплаты каждый месяц. При этом многие респонденты отметили, что не умеют экономить и тратят все сбережения на путешествия.
Только 10% от своего дохода тратят 22% опрошенный россиян.
Остальные 17% туристов признались, что тратят на поездки все заработанные деньги.
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