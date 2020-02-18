Россию обязали выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги поставил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, который также представляет интересы страны по делу.

Ранее арбитражный суд поставил, что РФ должна выплатить $50 млрд, однако позднее это решение были аннулировано Окружным судом Гааги. Теперь отмененное решение также отменили.

В министерстве юстиции страны заявили, что российская сторона продолжит отстаивать свои интересы по делу. Также в ведомстве отметили, что Россия считает, что бывшие акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами и получили контроль над активами через взятки.

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