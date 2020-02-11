Роструд напомнил о датах праздничных выходных

Федеральная служба по труду и занятости сообщила, что в феврале и марте россияне отработают две сокращенные недели из-за праздников. Об этом пишет РИА «Новости».

Выходной в честь Дня защитника Отечества переносится на понедельник, 24 февраля, потому что 23-е число выпадает на воскресенье. В марте рабочая неделя продлится четыре дня с 10 по 13 марта в связи с выходным с 7 по 9 число из-за Международного женского дня.

В Роструде уточнили, что 21 февраля и 6 марта рабочий день на час сокращен не будет.

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