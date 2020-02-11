«Ведомости»: в правительстве вернулись к идее о снижении страховых взносов

Правительство премьер-министра России Михаила Мишустина вернулось к рассмотрению идеи о снижении страховых взносов для работодателей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на на федеральных чиновников.

Как отмечается, данная инициатива изначально была высказана правительством Дмитрия Медведева в 2017-2018 году, но не была полноценно реализована, сейчас же к ней решили обратиться вновь. На рассмотрении находятся разные варианты снижения общей ставки: от 30% до 23-25%, однако, это нововведение не коснется относительно высоких зарплат, уточняет издание.

Сообщается, что, по словам одного из чиновников,уменьшение страховых взносов может стимулировать рост доходов населения, ускорить развитие экономики, сделать ее более конкурентоспособной, а также обелить рынок труда.

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