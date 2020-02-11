Российские производители ищут новых партнеров вместо китайских компаний

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что российские производители товаров легкой промышленности начали искать новых партнеров из-за вспышки нового типа коронавируса в Китае. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, на данный момент идет поиск альтернативных источников сырья и партнеров, которые расположены за границами Китая.

Отмечается, что в первую очередь речь идет о поставках текстиля и фурнитуры. Предполагается, что китайские компании могут заменить фабрики из Кореи, Турции, Италии и других стран.

Еатухов добавил, что партнеры российских компаний в КНР расположены в регионах, где нет эпидемии коронавируса.

Замглавы уточнил, что Россия не заинтересована в сокращении сотрудничества с Китаем в ряде отраслей.

«В то же время для российской легкой промышленности такая ситуация — потенциальная возможность заместить продукцию, которая поставляется из КНР», — отметил он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Коронавирус ударил по нефти: что потеряет Россия — Глава Центробанка РФ оценила влияние коронавируса на экономику страны

— Лавров заявил о замедлении мировой экономики из-за коронавируса