Способное достроить «Северный поток — 2» судно отправилось в Сингапур

Судно «Газпрома», трубоукладчик «Академик Черский», вышло из порта Находки и отправилось в Сингапур. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Vesselfinder.

Министр энергетики Александр Новак назвал «Академика Черского» судном, способным достроить газопровод «Северный поток — 2». По данным Vesselfinder, в Сингапур трубоукладчик прибудет 22 февраля.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Ранее американский сенатор оценил возможность новых санкций против «Северного потока — 2».