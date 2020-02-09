В Белоруссии оценили итоги переговоров с РФ по газу и нефти

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой оценил переговоры с российской стороной по газовым и нефтяным вопросам. Его цитирует БелТА.

По словам политика, стороны установили цену на газ в размере $127 за 1 тыс. куб. м. Это стоимость является базовой и ее могут в ближайшее время скорректировать министры.

По итогам переговоров также было решено, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у РФ по ценам, установившимся на мировом рынке.

«Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, Крутой рассказал, что российский президент Владимир Путин пообещал посодействовать в работе с российскими добывающими компаниями.

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