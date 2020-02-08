Добыча нефти в Ливии сократилась до 181,5 тыс. баррелей в сутки

В Ливии уровень нефтедобычи уменьшился до 18,5 тыс. баррелей за сутки. Об этом Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила в своем Twitter.

Отмечается, что причиной таких показателей стала блокада нефтяных терминалов, к снятию которой призывает компания.

» (Это. — примечание «Газеты.Ru») позволит немедленно возобновить добычу нефти в интересах Ливии и населения страны», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, в результате NOC уже потеряла более одного миллиарда долларов.

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