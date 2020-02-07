Эксперты выяснили, что ожирение может привести к росту госрасходов

Экономисты считают, что последствия лишнего веса могут привести к росту госрасходов, с связи с чем предлагается сформировать у граждан приверженность к здоровому образу жизни, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Всемирного банка.

Известно, что ожирение влияет на национальную экономику почти во всех государствах мира.

Автора доклада выяснили, что 44% взрослых (более 2 млрд человек), 6% детей (до 5 лет) и 20% подростков (до 19 лет) в мире имеют избыточный вес или ожирение. И из-за болезней, связанных с лишним весом, ежегодно умирают 4 млн людей.

Также больное население раньше выходит на пенсию, что приводит к понижению производительности труда. Кроме того, система здравоохранения сталкивается с большими нагрузками.

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