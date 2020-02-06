Зеленский дал два дня на принятие закона о продаже земли
Украинский президент Владимир Зеленский поручил депутатам от партии «Слуга народа», чтобы закон о продаже земли был принят в течение двух дней. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.
Они рассказали, что политик на утренней встрече с депутатами потребовал, чтобы фракции Рады за 48 часов проголосовали за закон. Однако президенту возразил спикер Рады Дмитрий Разумков. Он сказал, что это невозможно, так как на рассмотрение поправок уйдет минимум 7 дней.
В четверг, 6 февраля, народные депутаты Верховной Рады проголосуют за проект закона о рынке земли во втором чтении.
Известно, что кабмин Украины уже одобрил законопроект о снятии моратория с продажи сельскохозяйственных земель, который действует 14 лет. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям.
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