Голикова сочла рост аптечных цен на маски беспрецедентным

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что некоторые аптеки беспрецедентно подняли цены на маски из-за ситуации с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

Она сказала, что рост на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты замечен в отдельной аптечной сети.

По ее словам, в некоторых аптеках цена на маски увеличилась с 1,5 рублей до 70-100 рублей. Голикова назвала такой рост стоимости беспрецедентным.

Вице-премьер также подчеркнула, что с 4 февраля действует «горячая линия» для населения. На нее следует звонить, если требуется разъяснение, а также информация о завышении цены в аптечной сети.

При этом ситуацию контролируют, заключила Голикова.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, которые завышают цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 608 человек, 494 человек погибли, а 981 выздоровел.