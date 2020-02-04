Цена на нефть марки Brent упала ниже $54 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года упала на 4,9% в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Так, стоимость Brent начала оцениваться в $53,98 за баррель.

До этого цена Brent падала ниже $54 за баррель 3 января 2019 года.

Отмечается, что на нефтяные котировки влияет распространение распространение нового типа коронавируса в Китае. На фоне снижения туризма и деловой активности спрос на нефть в КНР рухнул на 3 млн баррелей (20%).