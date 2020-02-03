Единороссы внесли в Госдуму законопроект о «народном» бюджетировании

В понедельник «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об инициативном («народном») бюджетировании, сообщает сайт партии.

Как отмечается в документе, граждане теперь сами смогут расставлять приоритеты, в том что касается трат средств местного бюджета.

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, людям на местах виднее, что нужно изменить, чтобы жизнь в их населенном пункте стала комфортнее.

Он напомнил, что глава государства поручил в 5 раз увеличить финансирование проектов, предложенных жителями.

«Наш законопроект во многом направлен на решение этой задачи», - резюмировал Турчак.