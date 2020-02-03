Пассажирские поезда между РФ и КНДР отменены из-за коронавируса

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР приостановлено из-за распространившегося коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Пхеньяне.

«Пассажирское сообщение приостановлено с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что между Китаем и Россией с 31 января ограничивается железнодорожное сообщение — поезда будут ходить только из Москвы в Пекин и обратно.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек.

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