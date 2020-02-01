Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов и водителей автобусов

В Минтрансе разработали поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые ужесточают наказание для водителей общественного транспорта и такси за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщается на сайте проектов нормативных правовых актов.

Так, в частности, за езду на автомобиле с неисправными тормозами или рулевым управлением предлагают повысить штраф с 500 руб. до 1 тыс. руб, за проезд на красный свет с 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб.

Кроме того, за поворот налево или разворот в запрещенном месте предлагается увеличить штраф до 2–3 тыс. руб., спровоцировавших ДТП, в котором пострадает человек, предлагается штрафовать на 5–10 тыс. руб. или лишать прав на срок от года до двух лет.