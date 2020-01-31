Россия закрывает авиасообщение с Китаем, кроме рейсов в Пекин
close
Россия закрывает авиасообщение с Китаем, кроме рейсов в Пекин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова,сообщает РИА «Новости».
Голикова отметила, что приостановка сообщения начнется с 1 февраля.
По ее словам, мера не коснется рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Гонконг.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— За сутки жертвами коронавируса стали 43 человека
— Роспотребнадзор дал рекомендации по лечению коронавируса
— ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения