Россия закрывает авиасообщение с Китаем, кроме рейсов в Пекин

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Россия закрывает авиасообщение с Китаем, кроме рейсов в Пекин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова,сообщает РИА «Новости».

Голикова отметила, что приостановка сообщения начнется с 1 февраля.

По ее словам, мера не коснется рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Гонконг.

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