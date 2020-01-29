Кричевский не согласился с Макаровым и внес свое предложение, касающееся Центробанка

Экономист Никита Кричевский не согласился с депутатом Госдумы Андреем Макаровым, который в среду на общественных слушаниях в Рязани по изменениям в Конституции предложил закрепить в Основном законе страны положение, по которому Центробанк должен будет ежегодно отчитываться перед Государственной думой.

«Мне представляется, что это предложение, дублирующее Закон о Центробанке, о чем честно сказал сам Макаров, излишнее. Эпоха обязательных думских отчетов с последующими вопросами из зала и непременными напутствиями закончилась. Сегодня любой желающий может ознакомиться с отчетностью ЦБ на его сайте (а отчетность – всегда всего лишь «витрина») и задать вопрос через алгоритм обратной связи. ЦБ в полном соответствии с законодательством ответит, причем, гораздо быстрее, чем положенные по Закону 30 дней.

Если и говорить о внесении в Конституцию поправок, касающихся ЦБ, то обратить внимание следует вот на что.

Согласно п.2 ст.75 Конституции, «защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти». С одной стороны, Центробанк – орган государственной власти с гербовой печатью, а с другой – независимый от этого самого государства. Когда ЦБ аннулирует банковские лицензии, а также поражает в правах нерадивых финансистов, он выступает «как большой». Но если его призовут поучаствовать в стимулировании экономического роста, то начинаются отсылки к Конституции, где указывается его независимость от «других органов власти», - отметил Кричевский в своем фейсбуке.