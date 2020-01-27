Закон по маткапиталу будет действителен до 2026 года
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Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Соответствующие изменения в закон планируется подготовить к 15 апреля 2020 года.
Так, материнский капитал в размере 466 617 рублей начнут выдавать на первенца. Кроме того, на 150 000 рублей будет увеличен маткапиталэтом при рождении второго ребенка. Итого, семья, в которой родились два ребенка, сможет получить 616 617 рублей.
При рождении третьего ребенка государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе послания к Федеральному собранию.