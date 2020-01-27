Закон по маткапиталу будет действителен до 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Соответствующие изменения в закон планируется подготовить к 15 апреля 2020 года.

Так, материнский капитал в размере 466 617 рублей начнут выдавать на первенца. Кроме того, на 150 000 рублей будет увеличен маткапиталэтом при рождении второго ребенка. Итого, семья, в которой родились два ребенка, сможет получить 616 617 рублей.

При рождении третьего ребенка государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе послания к Федеральному собранию.