«Роснефть» увеличила долю в НПЗ Bayernoil

Немецкая дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Deutschland GmbH завершила сделку по приобретению у британской BP 3,57% акций НПЗ Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH.

В итоге «дочка» НК увеличила свою долю в НПЗ до 28,57% с 25%.

В результате Rosneft Deutschland GmbH нарастила долю в перерабатывающих мощностях НПЗ Bayernoil почти до 3 млн. тонн в год, а также укрепила свои позиции как в Баварии, являющейся одним из крупнейших промышленных регионов Германии, так и в Австрии.

Rosneft Deutschland — один из ведущих поставщиков нефтепродуктов федеральной земли Бавария, осуществляя, помимо прочего, поставки полимерно-модифицированного битума НК «Роснефть» - «Альфабит», а также авиационного топлива в аэропорт Мюнхена.

«С начала своей деятельности по управлению активами и маркетингу нефтепродуктов в Германии «Роснефть» активно наращивает клиентскую базу, — отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин. — При этом юг Германии и соседние страны являются важным регионом присутствия Компании».

По словам Сечина, увеличение доли в НПЗ Bayernoil является логичным шагом на пути дальнейшего развития нефтеперерабатывающего бизнеса НК «Роснефть» на европейском рынке».