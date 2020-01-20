Стали известны сроки начала выдачи маткапитала на первенца

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, материнский капитал на первенца, а также жилищные выплаты на детей, начнут оформлять уже в марте-апреле текущего года. Об этом пишут «Известия».

Как пояснили в Совфеде, для этого в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи» будет внесен ряд изменений.

По словам Бессараб, внесенные законопроекты будут рассматриваться в Госдуме максимально быстро.

Она выразила надежду на то, что оформление документов на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей станут доступны уже в марте-апреле.

До этого президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию выступил с предложением об изменениях в программе материнского капитала. Так, материнский капитал начнут выдавать на первенца. Сумма, которая будет доступна к получению, составит 466 617 рублей.