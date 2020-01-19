Военные США перекрыли солдатам из России доступ к сирийским месторождениям нефти

Проходящие службу в Сирии американские военные помешали российским коллегам к месторождению нефти недалеко от города Румелайн (провинция Хасеке). Об этом сообщает агентство Anadolu.

Уточняется, что американские военные дислоцируются на сирийской территории на подконтрольных Отрядам народной самообороны и Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK) зонах.

По данным СМИ, военно-воздушная база Вооруженных сил США располагается в районе Румелайн.

Отмечается, что российские военные направлялись из населенного пункта Амуда, но не смогли достигнуть конечного пункта. В результате они прекратили рейд и вернулись обратно.