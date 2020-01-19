Силуанов назвал приоритетной поддержку российских семей с детьми

И. о. глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что внедрение озвученных президентом Владимиром Путиным мер поддержки российских семей является приоритетным направлением работы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это для нас приоритет, сколько бы это ни потребовало ресурсов», — подчеркнул Силуанов.

И.о. замглавы правительства страны Татьяна Голикова добавила, что на данное время уже есть составляющие для реализации предложенных мер.

15 января Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить детей с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием. Политик призвал правительство создать единый реестр льготников для получения лекарств. Кроме того, президент потребовал сделать так, чтобы с 2020 года классным руководителям доплачивали за работу в российских школах и не только.

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