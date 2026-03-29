Россиянам рассказали, чем займется Путин на следующей неделе

В графике президента России Владимира Путина на следующей неделе запланированы международные контакты. Рабочие планы главы государства по традиции обнародовал журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин.

Вдаваться в подробности о делах президента Зарубин не стал. Он лишь отметил, что у Путина в графике стоят как международные телефонные контакты, так и очные. Журналист уточнил, что у главы государства запланирована работа с регионами и с крупнейшими работодателями страны.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. При этом изредка российский лидер может выкроить несколько выходных дней, добавил Песков. Однако даже такие выходные не являются полноценными, поскольку президент продолжает выполнять свои обязанности, рассказал пресс-секретарь.

Также Песков рассказывал, что Путин иногда купается в море, когда приезжает в Сочи, но только если позволяет рабочий график.

