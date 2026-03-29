В Дагестане в результате непогоды без электричества остались более 60 тыс. жителей

В республике Дагестан 65 тыс. абонентов остаются без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

«Ранее нарушилась работа 168 фидеров. В пик непогоды одновременное максимальное количество отключенных потребителей достигло более 560 тысяч человек. К утру неподключенными остаются 28 фидеров — 65 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в Махачкале подтоплены три основных центра питания, два из них удастся подключить сегодня. На третьем откачка воды и просушка оборудование завершатся только завтра, рассказали власти.

Накануне сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всего региона. От удара стихии пострадали многие дома. Изначально сообщалось, что без света остались 60 тыс. человек. В Хасавюрте из-за обильных осадков обрушились пролеты железнодорожного моста. В горных районах метели и «ледяные дожди» привели к закрытию движения по автодорогам. В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации.

