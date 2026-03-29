В США рассказали о возможных последствиях отправки наземных войск в Иран

Экономист Армстронг: отправка наземных войск в Иран будет сигналом для РФ и КНР

Отправка наземных американских войск на Ближний Восток покажет, что Иран способен победить США, а также станет «сигналом» для России и Китая. Об этом на своей странице в соцсети Х написал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

«Отправка [в Иран] солдат, тысячи из которых не вернутся домой живыми, покажет всеми миру, что Иран способен победить могущественные США. Это будет сигналом для России и Китая, что США не могут одновременно защитить Европу и Тайвань, будучи заняты защитой [Биньямина] Нетаньяху», — отметил он.

В другом посте Армстронг также подчеркнул, что для США отправка войск в Иран станет «самоубийственной миссией», так как у Америки «нет войск, чтобы завоевать Иран».

«У нас нет личного состава для ведения этой войны, и мои источники говорят, что даже морская пехота не продлевает контракты, так как это не война в интересах Америки, а религиозная война за Нетаньяху», — подчеркнул эксперт.

28 марта газета The Washington Post (WP) сообщила, что Пентагон готовится к возможным сухопутным операциям в Иране, которые могут занять несколько недель.

Также СМИ рассказали, что на Ближний Восток уже прибыло 3,5 тысяч американских морпехов. При этом агентство Reuters писало, что Трамп ищет вариант выхода из войны с помощью дипломатии, не исключая при этом эскалации в случае срыва переговоров. Кроме того, Bloomberg писал, что Белый дом уведомил союзников о том, что в скором времени он не собирается отправлять наземные войска в Иран.

При этом председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США транслируют послания о переговорах, тогда как на самом деле скрытно планируют наземную атаку.

