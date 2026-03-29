У мужчин нашли аналог сексуальной «точки G»

Andrology: андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»
У мужчин может существовать особая эрогенная зона, аналогичная женской «точке G». К такому выводу пришли андрологи из Университет Сантьяго-де-Компостела после детального нейроанатомического исследования тканей полового члена. Результаты исследования опубликованы в журнале Andrology.

Ученые обнаружили, что максимальная плотность нервных окончаний находится на нижней стороне пениса в области уздечки. Эта зона известна как френулярная дельта, однако долгое время она практически не выделялась в анатомических справочниках и оставалась малоизученной.

В исследовании специалисты проанализировали ткани 30 эмбрионов человека на сроке 8-24 недели развития и 14 взрослых мужчин в возрасте от 45 до 96 лет. Срезы тканей толщиной в несколько микрометров окрашивали специальными маркерами, позволяющими выявить нервные волокна и сенсорные рецепторы.

Анализ показал, что формирование нервной сети в этой области происходит в два этапа. На 8-16-й неделе развития происходит активное прорастание нервных волокон — стадия так называемой гипериннервации. Затем, с 17-й по 24-ю неделю, формируются специализированные нервные окончания, отвечающие за восприятие прикосновения и вибрации.

Во френулярной дельте сходятся ветви дорсального и промежностного нервов, что приводит к образованию очень плотной сети нервных пучков и рецепторов. У взрослых мужчин в этой зоне также обнаружено большое количество сенсорных корпускул — механорецепторов, включая тельца Краузе, которые особенно чувствительны к прикосновениям и вибрации.

Хотя головка пениса традиционно считается основной мужской эрогенной зоной, исследование показало, что нервные окончания там распределены более разрозненно. В отличие от этого, во френулярной дельте они образуют компактные кластеры, в которых может находиться до 17 сенсорных корпускул.

Авторы работы считают, что такая высокая концентрация чувствительных рецепторов может объяснять особую роль этой области в сексуальной чувствительности. Ранее похожую гипотезу выдвигал новозеландский патолог Кен Макграт, который в 2001 году предложил рассматривать френулярную дельту как возможный мужской аналог женской зоны Грефенберга.

Ранее у популярного антидепрессанта обнаружили необычное влияние на оргазм.

 
Теперь вы знаете
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
