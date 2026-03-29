В Кремле заявили о способности США «реально повлиять» на Украину

Roman Naumov/Global Look Press

Соединенным Штатам под силу «нажать» на Киев. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Американцы вполне могли бы, так сказать, реально вот нажать и повлиять на Киев», — сказал он.

По словам представителя Кремля, США высказали «ряд достаточно интересных» и полезных предложений по украинскому урегулированию, однако пока они не реализуются.

До этого помощник президента сообщил, что американские представители обсуждали урегулирование украинского конфликта во время последних контактов с Украиной.

24 марта «Украинская правда» писала, что Вашингтон настаивает на выводе украинских войск с подконтрольных ВСУ территорий Донбасса и предлагает взамен гарантии безопасности и поддержку. Между тем президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde заявил, что его не устраивает предложение США. Политик выступает за предоставление Киеву гарантий безопасности до завершения конфликта с Россией.

Ранее Рубио публично повздорил с Каллас на встрече министров G7 из-за Украины.

 
