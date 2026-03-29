Помощник Путина пожелал США удачи

Россия желает США удачи в урегулировании конфликта с Ираном. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

В настоящее время Вашингтон занят урегулированием ситуации вокруг Ирана, которую они сами же создали вместе с Израилем, отметил он.

«Ну что, можно только пожелать им удачи, потому что дальше продолжать бомбить — это просто ужас», — сказал Ушаков.

Помощник Владимира Путина добавил, что боевые действия нужно прекращать.

Накануне Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме сообщил, что президент США заявил помощникам о своем желании избежать «бесконечной войны» с Ираном и выйти из конфликта при помощи переговоров.

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф рассказал, что Вашингтон ожидает от Тегерана ответа на американский мирный план из 15 пунктов.

Ранее в США обвинили Израиль в работе против переговоров с Ираном.