Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Наука

Срок наступления беременности зависит от диеты отца, а не матери

HRep: срок наступления беременности напрямую зависит от питания отца
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Неправильное питание мужчины напрямую задерживает срок наступления беременности, в то время как избыток фастфуда в рационе матери влияет на внутриутробное развитие эмбриона. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Эразма. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Reproduction (HRep).

Ученые наблюдали за 831 женщиной и 651 мужчиной на этапе планирования беременности и на ранних сроках. Участники заполняли подробные анкеты о питании, после чего исследователи оценивали долю ультрапереработанных продуктов в рационе. К таким продуктам относят чипсы, сладкие газированные напитки, упакованные закуски, лапшу быстрого приготовления и готовые замороженные блюда.

В среднем ультрапереработанные продукты составляли около 22% рациона женщин и 25% рациона мужчин. Анализ показал, что у женщин высокая доля таких продуктов в рационе не была напрямую связана со сроками наступления беременности, однако оказалась связана с особенностями раннего развития эмбриона.

При более высоком потреблении ультрапереработанной пищи на седьмой неделе беременности фиксировались немного меньшие размеры эмбриона и желточного мешка — структуры, которая обеспечивает зародыш питательными веществами до формирования плаценты.

У мужчин результаты оказались иными. Более высокое потребление ультрапереработанных продуктов напрямую было связано со снижением фертильности: парам требовалось больше времени для наступления беременности.

По мнению ученых, это может быть связано с тем, что качество спермы «чувствительно» к питанию — ультрапереработанные продукты часто содержат избыток сахара, соли и жиров, но мало витаминов и клетчатки. Кроме того, они могут усиливать окислительный стресс и воздействовать на гормональный баланс.

Ранее российские ученые выявили вирус, повышающий риск мужского бесплодия.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
