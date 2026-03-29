Срок наступления беременности зависит от диеты отца, а не матери

Неправильное питание мужчины напрямую задерживает срок наступления беременности, в то время как избыток фастфуда в рационе матери влияет на внутриутробное развитие эмбриона. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Эразма. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Reproduction (HRep).

Ученые наблюдали за 831 женщиной и 651 мужчиной на этапе планирования беременности и на ранних сроках. Участники заполняли подробные анкеты о питании, после чего исследователи оценивали долю ультрапереработанных продуктов в рационе. К таким продуктам относят чипсы, сладкие газированные напитки, упакованные закуски, лапшу быстрого приготовления и готовые замороженные блюда.

В среднем ультрапереработанные продукты составляли около 22% рациона женщин и 25% рациона мужчин. Анализ показал, что у женщин высокая доля таких продуктов в рационе не была напрямую связана со сроками наступления беременности, однако оказалась связана с особенностями раннего развития эмбриона.

При более высоком потреблении ультрапереработанной пищи на седьмой неделе беременности фиксировались немного меньшие размеры эмбриона и желточного мешка — структуры, которая обеспечивает зародыш питательными веществами до формирования плаценты.

У мужчин результаты оказались иными. Более высокое потребление ультрапереработанных продуктов напрямую было связано со снижением фертильности: парам требовалось больше времени для наступления беременности.

По мнению ученых, это может быть связано с тем, что качество спермы «чувствительно» к питанию — ультрапереработанные продукты часто содержат избыток сахара, соли и жиров, но мало витаминов и клетчатки. Кроме того, они могут усиливать окислительный стресс и воздействовать на гормональный баланс.

Ранее российские ученые выявили вирус, повышающий риск мужского бесплодия.