Большунов вырвал победу у Коростелева в гонке в финале Кубка России

Лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 10 километров свободным стилем в финале Кубка России в Апатитах.

Второе место занял Савелий Коростелев, который отстал от Большунова на пять секунд. Замкнул тройку сильнейших Сергей Ардашев (+33,3).

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года.

5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии, преодолев дистанцию за 43.32,8 секунды и уступив победителю Элиасу Кеку из Германии менее секунды.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Коростелев заявил, что не здоровается с Большуновым.