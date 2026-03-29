Предки человека скрещивались с двумя «таинственными» видами, выяснили ученые

Около пятой части генома современных людей может происходить от неизвестного древнего гоминина, отделившегося от нашей эволюционной линии более миллиона лет назад. К такому выводу пришли исследователи из Университет Юты. Работа опубликована в виде препринта на платформе bioRxiv.

Ученые проанализировали распределение генетических вариантов у современных людей, а также у Неандертальцы и Денисовцы. Это позволило им проследить древние эпизоды скрещивания между различными линиями древних людей.

Исследование показало, что примерно 19,6% генома Homo sapiens могут происходить от так называемой «суперархаической» популяции — гомининов, которые отделились от линии современных людей еще около 1,3 миллиона лет назад. По словам авторов, это значение превышает генетический вклад неандертальцев: от них современные люди унаследовали лишь около 2% ДНК.

Анализ также показал, что в древних эпизодах скрещивания участвовали как минимум две разные суперархаические популяции. Одна из них, вероятно, скрещивалась с предками современных людей в Африке, а другая — с предками неандертальцев и денисовцев в Евразии.

По мнению исследователей, одним из возможных кандидатов на роль такого древнего родственника может быть Homo erectus. Этот вид покинул Африку около двух миллионов лет назад и распространился по Евразии задолго до появления неандертальцев и денисовцев.

Если гипотеза подтвердится, это будет означаеть, что генетическая история человечества была значительно сложнее, чем считалось ранее. Вместо прямой линии эволюции современные люди могли сформироваться как мозаика генов нескольких древних популяций.

При этом авторы подчеркивают, что пока невозможно точно определить, какой именно вид гомининов передал эту долю генов. Для окончательных выводов потребуются дополнительные генетические и палеоантропологические данные.

Ранее ученые выяснили, как неандертальцы пережили ледниковый период.

 
Теперь вы знаете
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
