Над регионами России за четыре часа сбили почти 30 беспилотников

Почти три десятка украинских дронов сбили в период с 8:00 до 13:00 мск над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что атаки отразили в 10 регионах. Среди них — Крым, столичный регион и Белгородская, Курская, Ленинградская, Тульская, Орловская, Брянская, Псковская, Смоленская области.

В ночь на 29 марта российские силы ПВО ликвидировали 203 украинских беспилотника самолетного типа над территорией РФ. Часть летательных аппаратов сбили над акваторией Черного моря, в Крыму, Краснодарском крае и столичном регионе. Также атакам подверглись 17 областей, в том числе Пензенская, Ленинградская, Самарская, Ростовская, Калужская, Новгородская, Тульская и другие.

Как рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, обломки дронов повредили учебное заведение в городе Узловая. В здании оказалось повреждено остекление, уточнил глава региона. Никто из людей не пострадал.

Ранее украинские беспилотники ударили по автомобилю в Белгородской области.

 
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
