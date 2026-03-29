Российским аниматорам предрекли мировое признание при одном условии

Генеральный продюсер студии «Клаксон продакшн» Дмитрий Паршин заявил ТАСС, что российская анимация добьется мирового успеха при условии создания уникального кода.

Паршин считает, что нужно не копировать западные стандарты, а создавать универсальный язык через визуальную составляющую, драматургию и эмоции.

«На международном рынке успеха добиваются проекты, которые поднимают универсальные темы, понятные каждому. Но это не значит, что нужно создавать обезличенные мультфильмы: любую частную историю с российскими героями можно рассказать так, чтобы она была понятна зрителю в любой стране», — поделился эксперт.

Паршин привел в пример опыт Южной Кореи и их успешные проекты — фильм «Паразиты» и сериал «Игра в кальмара». Картины опираются на социальные и культурные проблемы и особенности их культуры, не копируя Голливуд.

Продюсер считает, что при создании контента российским мультипликаторам стоит ориентироваться на мифологию, литературу и сильные художественные школы страны. Паршин не исключил важность поддержки государства в этом вопросе.

«Если проект изначально мыслится как часть мирового контекста, но при этом говорит на языке собственной культуры, у него есть все шансы стать международным брендом. Именно в этом точка роста для российской анимации», — заключил продюсер.

