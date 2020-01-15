«Дочка» Росатома поставит оборудование для завода по энергоутилизации отходов в Великобритании

Входящее в машиностроительный дивизион Росатома ПАО «ЗиО-Подольск» изготовит комплект пароперегревателей для паровых котлов завода по термической переработке отходов Riverside в Великобритании.

Соответствующий контракт был подписан с Hitachi Zosen Inova AG. Сама же поставка оборудования должна быть осуществлена уже в этом году.

Это первое российское оборудование, которое будет изготовлено для подобного завода по проекту Hitachi Zosen Inova.

Капитальный ремонт ТЭС «Riverside», работающей на отходах, является одним из последних референтных проектов компании Hitachi Zosen Inova в Великобритании. Объект сооружен на условиях «под ключ» и введен в эксплуатацию в 2010 году. Среднегодовая переработка коммунальных отходов составляет около 585 тыс. тонн.

Сейчас ПАО «ЗиО-Подольск» выступает производителем и комплектным поставщиком оборудования силового острова для заводов по переработке отходов в энергию, строящихся АО «РТ-Инвест» в России по технологии Hitachi Zosen Inova.

В частности, в прошлом году было завершено изготовление оборудования для первого завода – в Воскресенском районе Московской области вблизи деревни Свистягино.

В апреле 2019 года ПАО «ЗиО-Подольск» и Hitachi Zosen Inova AG подписали консорциальное соглашение, предусматривающее сотрудничество в сфере строительства заводов по переработке отходов в энергию. Стороны договорились образовать консорциум с целью подачи совместных предложений на выполнение работ, включающих инжиниринг, производство оборудования и услуги для электромеханических технологических систем МСЗ. А в июле 2019 года консорциум двух компаний подписал с «РТ-Инвест» договор о поставке основного оборудования для заводов по энергоутилизации отходов в Московской области.