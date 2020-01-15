Путин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин уточнил, что необходимо определить потребность в воздушных судах, указать их типы и пассажировместимость. Также необходимо определить сроки начала, объемы серийного производства, а также стоимость поставки, владения и эксплуатации самолетов

Кроме того, президент поручил определить маршрутную сеть региональных и местных авиаперевозок с потенциальным пассажиропотоком по таким маршрутам.