Лукашенко утвердил экологический налог на транзит нефти по территории Беллоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил указ, в соответствии с которым в республике вводится экологический налог на перекачку нефти по своей территории. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Согласно документу, для организаций, которые осуществляют транзит через Белоруссию нефти и нефтепродуктов, введена ставка налога на прибыль в размере 50%.
Уточняется, что такая мера устанавливается в целях получения денежных средств для устранения возможных экологических последствий в республике, в случае если возникнет авария на магистральном нефтепроводе, либо произойдут иные непредвиденные ситуации.