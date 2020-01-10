Лукашенко утвердил экологический налог на транзит нефти по территории Беллоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил указ, в соответствии с которым в республике вводится экологический налог на перекачку нефти по своей территории. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Согласно документу, для организаций, которые осуществляют транзит через Белоруссию нефти и нефтепродуктов, введена ставка налога на прибыль в размере 50%.

Уточняется, что такая мера устанавливается в целях получения денежных средств для устранения возможных экологических последствий в республике, в случае если возникнет авария на магистральном нефтепроводе, либо произойдут иные непредвиденные ситуации.