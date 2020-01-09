Лукашенко будет настаивать на поставках газа из России по внутренним ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен настаивать на поставках газа из России по внутрироссийским ценам, сообщает БЕЛТА.

При продаже «Белтрансгаза» в 2011 году Россия обещала Белоруссии перейти на поставки газа по внутренним ценам в течение пяти лет, напомнил Лукашенко. Он подчеркнул, что намерен требовать выполнения этого обещания во время дальнейших переговоров по данному вопросу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем. По его словам, Белоруссия покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб. метров газа.

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