В Донбассе пообещали повысить пенсии и зарплаты до уровня Ростовской области

Главы самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что к 1 января 2022 года уровень зарплат и пенсии местных работников бюджетной сферы и госслужащих сравнится с показателями Ростовской области России. Об этом сообщает kp.ru.

Согласно официальному сайту главы ДНР, рост пенсий и зарплат будет осуществляться в три этапа.

«В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы — на 28%, а государственных служащих — на 18%», — говорится в сообщении.

Пушилин также отметил, власти намерены приложить все усилия для того, чтобы зарплаты металлургов и шахтеров выросли до уровня, сопоставимого с Россией.

Как отмечает kp.ru, глава ДНР потребует от правительства ЛНР реализации данного поручения к январю 2020 года.