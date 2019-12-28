Путин утвердил возвращение курилок в аэропорты

Президент России Владимир Путин поставил подпись под закононом, согласно которому курилки снова появятся в зданиях аэропортов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно закону, так называемые курительные комнаты оборудуют непрозрачными стенами с системой вентиляции.

Как отмечается, право на доступ к таким помещениям получат пассажиры, которые уже зарегистрировались на рейс.

Кроме того, воспользоваться данными комнатами смогут те, кто путешествует транзитом.

Ранее в связи с принятием «антитабачного закона» запретили курить, в частности в поездах, на вокзалах, а также в аэропортах.

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