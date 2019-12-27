Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Президент компании Inteco Management, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению финансового управляющего бизнеса ее брата Виктора Батурина. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на адвоката заявителя Дмитрия Савочкина.
Эренцен Манжеев, финансовый управляющий в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, подал заявление в Мировой суд Калмыкии о клевете со стороны Елены Батуриной.
Обоснованием заявления стали слова Батурино о том, что в отношении финансового управляющего Манжеева в России расследуется уголовное дело о получении им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов.
Мировой суд Калмыкии объявил Елену Батурину в розыск, так как она пять раз не являлась в суд. На время розыска рассмотрение уголовного дела приостановлено, на Батурину наложено обязательство о явке.
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