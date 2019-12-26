Вместо майонеза и селедки россияне перед Новым годом скупают сыры и ананасы

Эксклюзив

С приближением 31 декабря продажи традиционного для новогоднего стола майонеза упали на 60%, селедки и соленых огурцов — на 7%. Об этом говорится в исследовании интернет-магазина Ozon, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Продажи измерялись в период с 15 по 25 декабря 2019 года, затем сравнивались с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время кукурузу стали покупать в 10 раз больше, минеральной воды – в 5 раз, горошек – в 3,5 раза, газировки – в 3,5 раза, ананасов – в 3 раза, cыры – в 1,8 раза, икру — в 1,2 раза.

Из сыров чаще всего выбирают моцареллу, камамбер и пармезан. А в каждый третий заказ с сырами россияне добавляют джемы и мед – скорее всего, на столах в Новый год появится сырная тарелка, заключают в Ozon.

В два раза чаще в тот же период стали покупать греческий йогурт, который является популярной альтернативой майонезу, отмечают авторы исследования.

«С распространением здорового образа жизни россияне начинают экспериментировать с привычными рецептами, меняя ингредиенты на более полезные, а также добавляют на стол не совсем традиционные продукты», — объясняют аналитики Ozon перемены в пищевых привычках россиян.

В целом с 15 по 25 декабря продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса выросли на Ozon в два раза относительно среднегодового значения, говорится в исследовании.

Россияне в принципе больше покупают товаров в режиме онлайн. Так, за несколько лет корзина покупок на Ozon увеличилась с товаров 2-3 категорий (книг, электроники и одежды) до 5-6 категорий (добавились продукты питания и товары повседневного спроса).