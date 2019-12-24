Россияне назвали худшие новогодние подарки

Худшими подарками на Новый год для россиян являются сувениры и символы года (57%). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса проекта Hi-Tech Mail.ru.

Как стало известно, в исследовании, которое проводилось с 13 по 18 декабря, поучаствовали почти 5,2 тысяч российских пользователей проекта.

Респонденты отметил, что худшими подарками для них оказались мягкие игрушки, весы, мыло, календари, наборы косметики, станки для бритья и полотенца.

Исследование показало, что 71% опрошенных заявили, что они получают на Новый год бесполезные подарки. При этом только 9% респондентов признались, что передаривают их.