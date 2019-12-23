Козак отрицает заключение контрактов на прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что информация о контрактах с украинскими компаниями насчет прямых поставок газа не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, договоренность обсудят в очередной раз после Нового года, когда все вопросы будут урегулированы.

Козак добавил, что у России есть лишь договоренности с правительством Украины, в рамках которых и планируется действовать далее.

Отмечается, что соответствующий протокол предполагает возможность возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

До этого в СМИ появилась информация о том, что у пяти украинских компаний уже подписаны контракты с «Газпромом».