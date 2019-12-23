Путин рассказал строителями Крымского моста о ночном звонке бизнесмена Ротенберга

Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста на его открытии рассказал, как ему ночью звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: «Ты что, выпил, что ли?» Он говорит: «Нет», — рассказал глава государства рабочим.

По данным издания, представитель бизнесмена пояснила, что целью звонка было сообщить, что операция по поднятию железнодорожной арки Крымского моста завершена успешно. Она отметила, что это был один из самых сложных и волнительных этапов стройки моста.

Ротенберг является основателем и бывшим владельцем компании «Стройгазмонтаж», которая была основным подрядчиком строительства данного моста.

23 декабря президент России открыл движение по железнодорожной части моста.

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