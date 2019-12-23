Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал санкции США против «Северного потока — 2», об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что Москва считает такие санкции неприемлемыми. Он выразил надежду на то, что подобные шаги не повлияют на завершение строительства данного проекта.

«Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас», — произнес Песков.

Представитель Кремля добавил, что ограничительные меры со стороны США не останутся без ответа, однако пока не известно, какой именно будет реакция России. Однако ответ последует как только это будет наибольшим образом соответствовать национальным интересам российской стороны.

До этого стало известно, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя.