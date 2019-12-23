Власти потратят 15 млрд рублей на «русификацию» Superjet

Минпромторг собирается направить еще 15 млрд руб. на проектирование самолета Superjet New, который будет в основном состоять из российских деталей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на декабрьский план-график министерства.

Уточняется, что контракт будет заключен в декабре 2019 года. Он рассчитан на два года. Разработать новую модель инженеры должны будут до 15 декабря 2021 года.

Так, будет затрачено 14,867 млрд руб. на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ. Модель самолета планируется изменить таким образом, чтобы предотвратить использование импортных компонентов и систем.

Предполагается, что сам самолет полностью построят к 2024 году.

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