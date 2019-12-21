На Украине сочли санкции США против «Северного потока-2» лучшим новогодним подарком

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Глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает, что введенные Вашингтоном санкции против «Северного потока 2», являются лучшим предновогодним подарком для страны. Об этом он написал в своем Facebook.

Как известно, до этого президент США Дональд Трамп поставил подпись под документом об оборонном бюджете Соединенных Штатов Америки, куда включены санкции в отношении «Северного потока 2».

«Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас», — написал Коболев, прикрепив к посту скриншоты трансляции подписания оборонного бюджета США и заявление компании Allseas, которая занимается укладкой труб для «Северного потока 2», о приостановке работ над проектом.

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