В России упали продажи мандаринов

Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%. Об этом сообщает RT cо ссылкой на сведения платформы фискальных данных «Такском».

Как стало известно, средняя цена за кг этих фруктов в эти дни уменьшилась на 2% и достигла 84,8 рублей.

По имеющейся информации, больше всего россияне предпочитают приобретать турецкие мандарины. На втором и третьем месте расположились фрукты из Абхазии и Китая.

Такие данные представлены после анализа 17 млрд кассовых чеков.

При этом по утверждению аналитиков, ближе к Новому году спрос на мандарины вырастет.