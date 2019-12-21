В России упали продажи мандаринов
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Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%. Об этом сообщает RT cо ссылкой на сведения платформы фискальных данных «Такском».
Как стало известно, средняя цена за кг этих фруктов в эти дни уменьшилась на 2% и достигла 84,8 рублей.
По имеющейся информации, больше всего россияне предпочитают приобретать турецкие мандарины. На втором и третьем месте расположились фрукты из Абхазии и Китая.
Такие данные представлены после анализа 17 млрд кассовых чеков.
При этом по утверждению аналитиков, ближе к Новому году спрос на мандарины вырастет.