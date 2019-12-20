Козак: Россия и Украина подпишут контракт на транзит газа сроком на пять лет

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что РФ и Украина подпишут контракт на транзит газа сроком на пять лет, передает РИА «Новости».

По его словам, документ будет подписан до Нового года.

«Это будет новый контракт, его ключевые существенные условия на ближайшие пять лет согласованы», — сказал Козак.

Он уточнил, что все взаимные претензии по газу урегулированы, больше судебных исков и споров не будет.

«Мы урегулировали все взаимные претензии, которые были между «Газпромом» и «Нафтогазом», и между правительством Украины и российским «Газпромом», — заявил Козак.

Ранее представитель «Газпрома» сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины.